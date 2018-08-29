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Под Владивостоком спасли четырех северокорейских рыбаков
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Под Владивостоком спасли четырех северокорейских рыбаков 

Rambler News Service + ещё 4 21 час назад
Фото: Prim.News
Четырех рыбаков предположительно из Северной Кореи спасли отдыхающие на острове Рейнеке под Владивостоком, после того, как их шхуну перевернуло в результате шторма, пишет РИА «Восток-Медиа».
Жители острова обнаружили лодку со стоящими на ней рыбаками неподалеку от побережья, после чего они пришли к ним на помощь. Граждан КНДР (предположительно) вытащили на берег, им оказывают помощь местные жители.
Рыбаки рассказали, что дрейфовали в море несколько суток, а экипаж рыболовецкого судна изначально насчитывал 14 человек, однако куда делись остальные 10, пока непонятно.
Выживших осмотрели медики, их накормили и напоили, а также предоставили временное место для проживания, пока их не заберут специализированные службы.
Издание отмечает, что за последние несколько дней в Приморье часто выбрасывает на берег суда, в основном это были рыбацкие шхуны северокорейских моряков, но до сегодняшнего инцидента рыбаков на этих судах не находили.
Наиболее известное «кладбище» северокорейских судов находится на юге Хасанского района. Еще несколько таких судов находятся на берегах бухт и островов в акватории Дальневосточного государственного морского заповедника.
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