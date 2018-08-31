К берегам Владивостока прибило очередную шхуну из КНДР

Очередную рыболовецкую шхуну, предположительно северокорейскую, прибило к берегам Владивостока 30 августа, пишет РИА «Восток-Медиа».

После поступления соответствующей информации к судну направился поисково-спасательный отряд МЧС России , но рыбаков на нем не оказалось.

В последнее время к Владивостоку стало чаще выбрасывать рыболовецкие шхуны из Северной Кореи, чаще всего их выбивает на берег уже пустыми, но накануне приморцы спасли четверых моряков из КНДР, которые дрейфовали в море несколько дней, отмечает издание.