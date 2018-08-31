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К берегам Владивостока прибило очередную шхуну из КНДР
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К берегам Владивостока прибило очередную шхуну из КНДР 

Rambler News Service + ещё 5 15 часов назад
Фото: Prim.News
Очередную рыболовецкую шхуну, предположительно северокорейскую, прибило к берегам Владивостока 30 августа, пишет РИА «Восток-Медиа».
После поступления соответствующей информации к судну направился поисково-спасательный отряд МЧС России, но рыбаков на нем не оказалось.
В последнее время к Владивостоку стало чаще выбрасывать рыболовецкие шхуны из Северной Кореи, чаще всего их выбивает на берег уже пустыми, но накануне приморцы спасли четверых моряков из КНДР, которые дрейфовали в море несколько дней, отмечает издание.
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