Пострадавшие от паводков в Забайкалье мосты и дороги восстановят к 2021 году

ЧИТА , 29 августа. / ТАСС /. Мосты и дороги, которые пострадали от масштабных летних паводков в Забайкальском крае , полностью восстановят к 2021 году, сообщила пресс-служба губернатора.

"В период паводка в крае было повреждено свыше 180 км автомобильных дорог регионального и местного значения, более 80 дорожных сооружений (мостов и водопропускных труб). Бесперебойный и безопасный проезд автотранспорта по дорогам края обеспечен. Восстановление автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений будет проводиться в два этапа, и, с учетом реконструкции мостов, завершится к 2021 году", — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам министра территориального развития края Виктора Паздникова, подготовлено обращение к председателю правительства РФ о выделении финансовых средств на восстановление дорог. «В 2018 году — 315 млн рублей, в 2019 году — 278,9 млн рублей, в 2020 году — 150 млн рублей», — уточнил он, говорится в сообщении.

В Забайкальском крае больше месяца почти ежедневно шли дожди, за один месяц только в Чите выпала почти годовая норма осадков, что в июле привело к масштабным дождевым паводкам. С 8 июля в зону подтопления попали более 60 населенных пунктов, от наводнения пострадали свыше 12 тыс. человек. Вода подтопила около 800 жилых домов, серьезные проблемы возникли с транспортной инфраструктурой.

Общий ущерб от стихии, по предварительной оценке, превысил 1 млрд рублей. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.