Свыше 520 человек и порядка 80 единиц техники уже привлечено к тушению крупного природного пожара в Петушинском районе Владимирской области. Его площадь составляет 500 гектаров, рассказали РИА Новости в МЧС. Ранее Росавтодор сообщил о сильном задымлении из-за природного пожара на участке со 104-го по 111-й километр федеральной трассы М-7 «Волга». Из-за плохой видимости на этом участке автодороги скоростной режим ограничен до 70 километров в час. К тушению природного пожара привлечены два вертолета МЧС и три самолета Минобороны.