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Более 520 человек тушат природный пожар на 500 га вблизи трассы М-7 под Владимиром — МЧС
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Более 520 человек тушат природный пожар на 500 га вблизи трассы М-7 под Владимиром — МЧС 

Авторадио 28 августа 2018
Свыше 520 человек и порядка 80 единиц техники уже привлечено к тушению крупного природного пожара в Петушинском районе Владимирской области. Его площадь составляет 500 гектаров, рассказали РИА Новости в МЧС. Ранее Росавтодор сообщил о сильном задымлении из-за природного пожара на участке со 104-го по 111-й километр федеральной трассы М-7 «Волга». Из-за плохой видимости на этом участке автодороги скоростной режим ограничен до 70 километров в час. К тушению природного пожара привлечены два вертолета МЧС и три самолета Минобороны.
Авторадио: последние новости
Площадь тления в очаге природного пожара под Владимиром снизилась вдвое, до 150 га - МЧС В регионах Приморья начали вводить режим чрезвычайной ситуации Четыре пункта временного размещения открыты в Приморье из-за подтопления
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