В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла

28 августа. PROCOMP.INFO — Согласно Геологической службе США , землетрясение силой 6,4 ударило по восточной индонезийской провинции.

На данный момент нет сообщений об ущербе или жертвах землетрясения.

Землетрясение произошло на глубине 10 км примерно в 100 км к юго-востоку от Купанга, столицы провинции Восточный Нуса Тенггара.

Ранее в августе на остров обрушилось землетрясение магнитудой 6,9 баллов, в котором погибло 347 человек.

В 2004 году цунами, вызванное землетрясением магнитудой 9,3 у берегов Суматры на западе Индонезии, убило 220 000 человек.