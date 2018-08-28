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Самолёт British Airways экстренно сел в Финляндии из-за отказа двигателя
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Самолёт British Airways экстренно сел в Финляндии из-за отказа двигателя 

Говорит Москва + ещё 1 28 августа 2018
Аварийную посадку обеспечивали десятки спасательных подразделений. Она прошла успешно, пострадавших нет.
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