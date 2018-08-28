Ещё
Произошел взрыв на алюминиевом заводе в китайской провинции Цзянсу, есть погибшие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Произошел взрыв на алюминиевом заводе в китайской провинции Цзянсу, есть погибшие 

ProComp.info + ещё 2 28 августа 2018
28 августа. PROCOMP.INFO — Пять человек погибли от взрыва на алюминиевом заводе в провинции Цзянсу в восточном Китае, сообщают в штате China News, ссылаясь на местные власти.
Согласно сообщению, взрыв произошел примерно в 2 часа ночи (18:00 GMT) в городе Цзяньминь на заводе, принадлежащем компании под названием Yize Aluminium. Два человека погибли на месте происшествия, еще трое — в больнице, один из них находится в тяжелом состоянии.
Причина взрыва до сих пор расследуется, говорится в сообщении.
ProComp.info: последние новости
В Центральном банке России произошел пожар В Греции загорелся пассажирский паром с 875 пассажирами и 141 экипажем В Подмосковье горит семиэтажный жилой дом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Иосиф Кобзон378
Умер Иосиф Кобзон170
Российские пенсии сравнили с мировыми963
Владимир Меньшов госпитализирован20
Табаков лишил детей наследства21
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
00:32
Лукашенко согласовал встречу с Путиным
Политика
05:11
Пока вы спали: в России начнут новую «стройку века»
Общество
02:53
Табаков лишил детей наследства
Шоу-бизнес
01:02
Владимир Меньшов госпитализирован
Шоу-бизнес Общество
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение