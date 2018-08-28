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Пассажиропоток аэропортов Московского авиаузла вырос в январе-июле на 8,7% — до 53,7 млн человек
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Пассажиропоток аэропортов Московского авиаузла вырос в январе-июле на 8,7% — до 53,7 млн человек 

Агентство «Москва» 28 августа 2018
Пассажиропоток аэропортов Московского авиационного узла в январе-июле 2018 г. увеличился на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составил около 53,7 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
Согласно данным ведомства, объем перевозок пассажиров через аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево в январе-июле 2018 г. вырос на 8,7% и составил 53 млн 748 тыс. 806 человек. На международных направлениях обслужены 25 млн 414 тыс. 523 пассажира (рост составил 8,7%). На внутренних воздушных линиях услугами аэропортов Московского авиационного узла воспользовались 28 млн 334 тыс. 283 пассажира (рост составил 8,7%).
Уточняется, что в июле 2018 г. пассажиропоток аэропортов Московского авиационного узла составил 10 млн 385 тыс. 77 человек, что на 6,3% превышает показатель годичной давности. На международных направлениях обслужены 5 млн 158 тыс. 537 пассажиров (рост составил 4,7%). На внутренних воздушных линиях аэропорты столичного региона обслужили 5 млн 226 тыс. 540 пассажиров (рост составил 8%).
Отмечается, что в январе-июле 2018 г. пассажиропоток аэропорта Внуково составил 11 млн 851 тыс. 128 человек, аэропорта Домодедово — 16 млн 929 тыс. 202 человек, аэропорта Шереметьево — 24 млн 968 тыс. 476 человек.
Кроме того, объемы грузоперевозок в январе-июле 2018 г. составили около 275,9 тыс. тонн, что на 6,7% больше показателя за аналогичный период 2017 г. Объемы перевозки почты в январе-июле 2018 г. составили более 39,3 тыс. тонн.
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