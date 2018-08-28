В аэропорту Саратова приземлился первый самолет Nordwind Airlines

Сегодня, 28 августа в аэропорту «Саратов Центральный» состоялось приземление первого самолета авиакомпании Nordwind Airlines.

Первый Embraer-190 авиакомпании прибыл из Москвы , на борту находилось 74 человека. Обратно самолет полетит с полной загрузкой — 110 человек. По традиции первый борт в аэропорту встретили «водной аркой» из брандспойтов двух пожарных автоцистерн в знак доброго расположения и в качестве пожелания счастливых полетов.

«Погода прекрасная, полет прошел отлично, я даже не заметила, как мы стали заходить на посадку», — рассказала она.