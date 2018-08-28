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В аэропорту Саратова приземлился первый самолет Nordwind Airlines
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В аэропорту Саратова приземлился первый самолет Nordwind Airlines 

Свободные новости 28 августа 2018
Фото: Свободные новости
Сегодня, 28 августа в аэропорту «Саратов Центральный» состоялось приземление первого самолета авиакомпании Nordwind Airlines.
Первый Embraer-190 авиакомпании прибыл из Москвы, на борту находилось 74 человека. Обратно самолет полетит с полной загрузкой — 110 человек. По традиции первый борт в аэропорту встретили «водной аркой» из брандспойтов двух пожарных автоцистерн в знак доброго расположения и в качестве пожелания счастливых полетов.
Одна из пассажирок, Галина, поделилась впечатлениями от полета с корреспондентом ИА «Свободные новости».
«Погода прекрасная, полет прошел отлично, я даже не заметила, как мы стали заходить на посадку», — рассказала она.
Авиакомпания будет осуществлять полеты из Саратова в Санкт-Петербург и Москву. В Санкт-Петербург рейсы будут отправляться по вторникам и воскресеньям, в столицу — по понедельникам, вторникам, субботам и воскресеньям.
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