Во Владимире произошел пожар на центральном рынке

Сообщение о пожаре поступило 28 августа в 1:48 в центр управления в кризисных ситуациях. На место происшествия спустя три минуты прибыло первое пожарное подразделение Владимирского гарнизона. Горело торговое оборудование на площади 7 квадратных метров.

В 2:03 пожар уже был ликвидирован, никто не пострадал.

Последствия возгорания ликвидировали 18 человек при помощи 7 единиц техники.