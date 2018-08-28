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Во Владимире произошел пожар на центральном рынке
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Во Владимире произошел пожар на центральном рынке 

АиФ Владимир + ещё 1 28 августа 2018
Фото: АиФ Владимир
Пожар произошел в торговой точке на улице Батурина, 14 (Владимирской центральный рынок), сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области.
Сообщение о пожаре поступило 28 августа в 1:48 в центр управления в кризисных ситуациях. На место происшествия спустя три минуты прибыло первое пожарное подразделение Владимирского гарнизона. Горело торговое оборудование на площади 7 квадратных метров.
В 2:03 пожар уже был ликвидирован, никто не пострадал.
Последствия возгорания ликвидировали 18 человек при помощи 7 единиц техники.
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