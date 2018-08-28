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На Севере Красноярского края объявлен карантин из-за оленьего бешенства
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На Севере Красноярского края объявлен карантин из-за оленьего бешенства 

N24.ru + ещё 2 28 августа 2018
Фото: N24.ru
Больные животные были обнаружены в юго-западном направлении на расстоянии 70-75 километров от поселка Сындасско Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района края. Сообщается о двух инициированных оленях, еще 688 находятся в зоне риска.
Карантин введен до 19 сентября 2018 года, сообщает краевой Россельхознадзор.
Как уточнили в ведомстве, на время карантина запрещен вывоз собак и кошек за пределы очага. Также на заражённой территории и в зоне угрозы запрещены торговля домашними животными и отлов их для зоопарков..
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