На Севере Красноярского края объявлен карантин из-за оленьего бешенства

Больные животные были обнаружены в юго-западном направлении на расстоянии 70-75 километров от поселка Сындасско Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района края. Сообщается о двух инициированных оленях, еще 688 находятся в зоне риска.

Карантин введен до 19 сентября 2018 года, сообщает краевой Россельхознадзор

Как уточнили в ведомстве, на время карантина запрещен вывоз собак и кошек за пределы очага. Также на заражённой территории и в зоне угрозы запрещены торговля домашними животными и отлов их для зоопарков..