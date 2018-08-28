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В Орле на Льва Толстого сгорела машина
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В Орле на Льва Толстого сгорела машина 

РИА 57 28 августа 2018
Фото: РИА 57
Возгорание автомобиля произошло в областном центре накануне, 27 августа, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
Сообщение о пожаре у дома №2 по улице Льва Толстого поступило на единый номер 112 в 13.40. На месте возгорания работали силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона.
Пожар был ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Причины пожара и материальный ущерб выясняют специалисты.
Сообщение В Орле на Льва Толстого сгорела машина появились сначала на РИА 57.
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