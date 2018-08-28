В Орле на Льва Толстого сгорела машина

Сообщение о пожаре у дома №2 по улице Льва Толстого поступило на единый номер 112 в 13.40. На месте возгорания работали силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Пожар был ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Причины пожара и материальный ущерб выясняют специалисты.