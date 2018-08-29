Рост турпотока из Россию в Японию составил почти 30% в январе-июле

В январе-июле 2018 года в Японии побывали 54,2 тыс. граждан России . По сравнению с аналогичным периодом 2017-го рост составил почти 30%. Как сообщают «Известия», об этом на пресс-конференции в Москве заявила глава российского представительства Японской национальной туристической организации Айри Мотокура.

В июне 2018 года Японию посетили около 7 тыс. россиян (+26%).

Как отметила Матокура, Россия сохраняет лидерство в мире по темпу роста количества туристов, приезжающих в Японию.

Ранее Nation News сообщало, что Санкт-Петербург посетили более 700 тыс. человек во время чемпионата мира по футболу 2018 года.