Ещё
Рост турпотока из Россию в Японию составил почти 30% в январе-июле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рост турпотока из Россию в Японию составил почти 30% в январе-июле 

RT на русском + ещё 3 21 час назад
Фото: РИА Новости
В январе-июле 2018 года в Японии побывали 54,2 тыс. граждан России. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го рост составил почти 30%. Как сообщают «Известия», об этом на пресс-конференции в Москве заявила глава российского представительства Японской национальной туристической организации Айри Мотокура.
В июне 2018 года Японию посетили около 7 тыс. россиян (+26%).
Как отметила Матокура, Россия сохраняет лидерство в мире по темпу роста количества туристов, приезжающих в Японию.
Ранее Nation News сообщало, что Санкт-Петербург посетили более 700 тыс. человек во время чемпионата мира по футболу 2018 года.
RT на русском: последние новости
Ростуризм предупредил о наводнениях в индийском штате Керала У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,1 Национальная метеорологическая служба США отменила все предупреждения из-за урагана «Лэйн»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Иосиф Кобзон378
Умер Иосиф Кобзон132
Российские пенсии сравнили с мировыми937
Владимир Меньшов госпитализирован19
Табаков лишил детей наследства20
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
00:32
Лукашенко согласовал встречу с Путиным
Политика
05:11
Пока вы спали: в России начнут новую «стройку века»
Общество
02:53
Табаков лишил детей наследства
Шоу-бизнес
01:02
Владимир Меньшов госпитализирован
Шоу-бизнес Общество
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение