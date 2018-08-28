Лесные пожары в России: огнем охвачено 700 гектаров 

Сразу несколько регионов России сейчас охвачены огнем. Лесные пожары не утихают в Якутии, Магаданской области, Красноярском и Хабаровском краях, сообщает телеканал «МИР 24».
Четвертый день не удается потушить возгорание сухой травы в Петушинском районе Владимирской области. Выгорело уже больше 500 гектаров. За сутки пилоты МЧС совершили около десятка вылетов, чтобы дать бой стихии с воздуха.
На земле работает тяжелая техника, но из-за трудной доступности очагов возгорания она не может проехать. Поэтому в основном спасатели борются с пламенем вручную при помощи мотопомп и ранцевых огнетушителей. Задействовано около 500 человек.
Всего в России, по данным Авиалесохраны, огнем охвачено около 700 гектаров леса. Больше всего природных пожаров действует в Красноярском крае.
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