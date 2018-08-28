Ещё
Лесные пожары в России: огнем охвачено 700 гектаров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лесные пожары в России: огнем охвачено 700 гектаров 

Мир24 28 августа 2018
Сразу несколько регионов России сейчас охвачены огнем. Лесные пожары не утихают в Якутии, Магаданской области, Красноярском и Хабаровском краях, сообщает телеканал «МИР 24».
Четвертый день не удается потушить возгорание сухой травы в Петушинском районе Владимирской области. Выгорело уже больше 500 гектаров. За сутки пилоты МЧС совершили около десятка вылетов, чтобы дать бой стихии с воздуха.
На земле работает тяжелая техника, но из-за трудной доступности очагов возгорания она не может проехать. Поэтому в основном спасатели борются с пламенем вручную при помощи мотопомп и ранцевых огнетушителей. Задействовано около 500 человек.
Всего в России, по данным Авиалесохраны, огнем охвачено около 700 гектаров леса. Больше всего природных пожаров действует в Красноярском крае.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Мощный взрыв на Филиппинах: число жертв возросло до двух В XXI веке оползни унесли 50 тысяч жизней: можно ли их предотвратить Пожар на пароме в Греции: около тысячи человек эвакуированы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Иосиф Кобзон378
Умер Иосиф Кобзон151
Российские пенсии сравнили с мировыми953
Владимир Меньшов госпитализирован20
Табаков лишил детей наследства21
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
00:32
Лукашенко согласовал встречу с Путиным
Политика
05:11
Пока вы спали: в России начнут новую «стройку века»
Общество
02:53
Табаков лишил детей наследства
Шоу-бизнес
01:02
Владимир Меньшов госпитализирован
Шоу-бизнес Общество
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение