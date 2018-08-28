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Спасатели оказывают адресную помощь пострадавшему населению Приморья
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Спасатели оказывают адресную помощь пострадавшему населению Приморья 

Вести.Ru 28 августа 2018
Фото: Вести.Ru
Врачи раздают хлорирующие препараты жителям пострадавших от паводка районов Приморья. Средства нужны для обеззараживания воды. Медики вместе со спасателями обходят дома и готовятся прививать людей от гепатита, дизентерии и брюшного тифа.
Режим чрезвычайной ситуации ввели в четырёх районах края в субботу, напоминает телеканал «Россия 24». Сильные дожди вызвали разлив рек. В зоне подтопления оказались тысячи человек. Сейчас ситуация постепенно нормализуется. Специальные комиссии оценят ущерб и определят размер компенсаций для жителей Приморья. Пенсионерам помогут подготовить документы и написать заявления.
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