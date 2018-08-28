В минобороны Японии заявили, что следят за ростом военного присутствия РФ на Курилах

ТОКИО, 28 августа. / ТАСС /. Правительство Японии следит за тенденцией к расширению влияния РФ на Ближнем Востоке, в частности в Сирии , а также за ростом российского военного присутствия на южной части Курильских островов. Об этом говорится в опубликованном во вторник ежегодном докладе японского министерства обороны под названием «Белая книга».

"С января 2017 года Россия увеличивает свое присутствие на Ближнем Востоке, продолжая вести борьбу с террористическими группировками "Исламское государство" "Джебхат-ан-Нусра" (обе запрещены в РФ — прим. ТАСС). Кроме того, РФ созвала переговоры по сирийскому урегулированию с участием Турции Ирана , установив, в частности, зоны деэскалации. Также РФ и Сирия подписали соглашение об использовании сирийских военных баз в будущем. Внимание приковано к действиям России по расширению ее влияния на Ближнем Востоке, в первую очередь в Сирии", — говорится в документе.

Что касается вопроса южных Курильских островов, то минобороны Японии отмечает, что в начале этого года в этом районе, в том числе на острове Кунашир, проведены крупные антитеррористические учения с участием более 2 тыс. человек. Кроме того, на острове Итуруп были размещены истребители Су-35С.

"Таким образом, размещение вооруженных сил на северных территориях (так в Японии называют российские южные Курильские острова — прим. ТАСС), которые являются нашими исконными территориями, продолжается. Военная активность РФ, в том числе в районах рядом с нашими территориями, возрастает, и нам необходимо следить за этим", — подчеркивается в докладе.

Россия и Япония с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по вопросу о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, вошли в состав СССР по итогам войны, однако их принадлежность оспаривается Токио. Как неоднократно заявлял МИД РФ , российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

"Белая книга" министерства обороны Японии публикуется ежегодно. Доклад занимает более 500 страниц и описывает подходы Токио к основным вопросам безопасности.