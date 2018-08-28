Ещё
Авиакомпания «Аврора» выполнила первый перелет из Хабаровска в Чегдомын
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Авиакомпания «Аврора» выполнила первый перелет из Хабаровска в Чегдомын 

360tv.ru + ещё 1 28 августа 2018
Фото: 360tv.ru
Авиакомпания «Аврора» впервые выполнила перелет по маршруту Хабаровск — Чегдомын — Хабаровск на турбовинтовом самолете DHC-6. Об этом «360» сообщила пресс-служба компании.
Полет длился в одну сторону полтора часа. Первый рейс выполнялся без пассажиров, для проверки возможностей посадочной площадки и самолета. Воздушное судно после обильных осадков успешно выполнил посадку на размокшую грунтовую взлетно-посадочную полосу.
Большой рабочий поселок Чегдомын расположен в 630 километрах от Хабаровска и в 300 километрах от Комсомольска-на-Амуре. Местные жители едут до краевого центра по железной дороге примерно 15 часов.
Авиакомпания «Аврора» входит в Группу компаний «Аэрофлот». За три с лишним года авиаперевозчик восстановил сеть внутрикраевых авиамаршрутов, существовавших на Дальнем Востоке в советское время. В планах компании создание маршрутой в труднодоступные населенные пункты Хабаровского края и Сахалина.
360tv.ru: последние новости
Живого человека нашли на разбитой шхуне, прибитой к берегу Приморья. Видео Ростуризм призвал туристов с осторожностью планировать поездки в Индию Прорванная плотина затопила город и деревни в Мьянме
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Иосиф Кобзон378
Умер Иосиф Кобзон151
Российские пенсии сравнили с мировыми953
Владимир Меньшов госпитализирован20
Табаков лишил детей наследства21
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
00:32
Лукашенко согласовал встречу с Путиным
Политика
05:11
Пока вы спали: в России начнут новую «стройку века»
Общество
02:53
Табаков лишил детей наследства
Шоу-бизнес
01:02
Владимир Меньшов госпитализирован
Шоу-бизнес Общество
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение