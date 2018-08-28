Авиакомпания «Аврора» выполнила первый перелет из Хабаровска в Чегдомын

Авиакомпания «Аврора» впервые выполнила перелет по маршруту Хабаровск — Чегдомын — Хабаровск на турбовинтовом самолете DHC-6. Об этом «360» сообщила пресс-служба компании.

Полет длился в одну сторону полтора часа. Первый рейс выполнялся без пассажиров, для проверки возможностей посадочной площадки и самолета. Воздушное судно после обильных осадков успешно выполнил посадку на размокшую грунтовую взлетно-посадочную полосу.

Большой рабочий поселок Чегдомын расположен в 630 километрах от Хабаровска и в 300 километрах от Комсомольска-на-Амуре . Местные жители едут до краевого центра по железной дороге примерно 15 часов.