В регионах России охвачено пожарами около 700 га леса

ХАБАРОВСК , 28 августа. / ТАСС /. Лесопожарные формирования тушат в регионах России почти два десятка лесных пожаров на общей площади 700 га. За сутки ликвидировали около 50 очагов, сообщается в распространенном во вторник релизе Федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 27 августа в России лесопожарными силами ликвидировано 44 лесных пожара на площади 29 га. На 00:00 мск 28 августа на территории РФ действовало 19 лесных пожаров на площади 705 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.

Наибольшее количество контролируемых возгораний зафиксировано в Красноярском крае , огнем там охвачено около 200 га.

Сутками ранее в регионах было зарегистрировано 14 контролируемых лесных пожаров на площади 534 га, а в труднодоступных и отдаленных местностях — еще 64 лесных пожара, площадь пройденная огнем с момента возникновения составила 666,3 тыс. га. Очаги фиксировались в Якутии , в Красноярском крае, в Хабаровском крае и в Магаданской области . Все эти пожары не тушатся, поскольку затраты на их ликвидацию, как отмечает Авиалесоохрана, превышают прогнозируемый вред.

На контролируемых пожарах в настоящее время работают около 1 тыс. человек, задействовано 220 единиц техники, на авиационном мониторинге и тушении — 49 воздушных судов. В Якутии работают также парашютисты-десантники.