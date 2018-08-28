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В регионах России охвачено пожарами около 700 га леса
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В регионах России охвачено пожарами около 700 га леса 

ТАСС 28 августа 2018
ХАБАРОВСК, 28 августа. /ТАСС/. Лесопожарные формирования тушат в регионах России почти два десятка лесных пожаров на общей площади 700 га. За сутки ликвидировали около 50 очагов, сообщается в распространенном во вторник релизе Федеральной Авиалесоохраны.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 27 августа в России лесопожарными силами ликвидировано 44 лесных пожара на площади 29 га. На 00:00 мск 28 августа на территории РФ действовало 19 лесных пожаров на площади 705 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.
Наибольшее количество контролируемых возгораний зафиксировано в Красноярском крае, огнем там охвачено около 200 га.
Сутками ранее в регионах было зарегистрировано 14 контролируемых лесных пожаров на площади 534 га, а в труднодоступных и отдаленных местностях — еще 64 лесных пожара, площадь пройденная огнем с момента возникновения составила 666,3 тыс. га. Очаги фиксировались в Якутии, в Красноярском крае, в Хабаровском крае и в Магаданской области. Все эти пожары не тушатся, поскольку затраты на их ликвидацию, как отмечает Авиалесоохрана, превышают прогнозируемый вред.
На контролируемых пожарах в настоящее время работают около 1 тыс. человек, задействовано 220 единиц техники, на авиационном мониторинге и тушении — 49 воздушных судов. В Якутии работают также парашютисты-десантники.
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