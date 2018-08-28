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В здании Московского монетного двора произошел пожар
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В здании Московского монетного двора произошел пожар 

Газета.Ru + ещё 10 28 августа 2018
В столичном районе Даниловский произошло возгорание в административном здании, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя МЧС.
"Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание мебели на площади 2 кв. м в административном здании на ул. Даниловский Вал, д. 1, стр. 1. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Согласно данным из открытых источников, по указанному адресу находится одно из зданий Московского монетного двора.
Накануне пожар произошел в «Доме на набережной» в центре Москвы, возгорание удалось потушить.
Уточняется, что загорелась веранда на верхних этажах здания.
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