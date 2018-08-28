В здании Московского монетного двора произошел пожар

"Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание мебели на площади 2 кв. м в административном здании на ул. Даниловский Вал, д. 1, стр. 1. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Согласно данным из открытых источников, по указанному адресу находится одно из зданий Московского монетного двора.

Накануне пожар произошел в «Доме на набережной» в центре Москвы , возгорание удалось потушить.

Уточняется, что загорелась веранда на верхних этажах здания.