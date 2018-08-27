Ещё
Авиация ЗВО участвует в тушении мощного лесного пожара под Владимиром
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Авиация ЗВО участвует в тушении мощного лесного пожара под Владимиром 

ТК «Звезда» 27 августа 2018
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи вертолетов Ми-8 и самолетов Ил-76 ВКС РФ уже сбросили на очаги возгорания более тысячи тонн воды.
Вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России продолжают тушение природного пожара под Владимиром.
Местность болотистая и труднопроходимая. Военная авиация, находящаяся на круглосуточном дежурстве в пожароопасный период, поднята с ближайших аэродромов по причине отсутствия подъездных путей к некоторым очагам пожара.
Всего за период тушения пожара военные летчики на двух вертолетах Ми-8, оборудованных водосливными устройствами ВСУ-5А, и трех самолетах Ил-76 с выливными авиационными приборами ВАП-2 совершили около 350 сбросов воды общей массой более одной тысячи тонн. Авиация ЗВО задействована в тушении пожара с 24 августа.
Наземная группировка из числа военнослужащих ЗВО продолжает тушение очага пожара. С помощью специальной техники проводится опашка минерализованной полосы. На земле пожар тушат около 300 военных, а также более 30 единиц различной техники,.
Действия подразделений авиации координирует региональный центр управления ЗВО в Санкт-Петербурге, где проводится круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки на территории регионов Центрального, Северо-Западного и Приволжского Федеральных округов.
ТК «Звезда»: последние новости
В Ливадии на разбитой штормом шхуне обнаружили живого человека Спасательные силы Тихоокеанского флота приведены в повышенную готовность из-за ухудшения погодных условий в Приморье Два рейса из Москвы не смогли сесть в Омске из-за сильного тумана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Иосиф Кобзон378
Умер Иосиф Кобзон151
Российские пенсии сравнили с мировыми953
Владимир Меньшов госпитализирован20
Табаков лишил детей наследства21
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
00:32
Лукашенко согласовал встречу с Путиным
Политика
05:11
Пока вы спали: в России начнут новую «стройку века»
Общество
02:53
Табаков лишил детей наследства
Шоу-бизнес
01:02
Владимир Меньшов госпитализирован
Шоу-бизнес Общество
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение