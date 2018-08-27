Авиация ЗВО участвует в тушении мощного лесного пожара под Владимиром

Экипажи вертолетов Ми-8 и самолетов Ил-76 ВКС РФ уже сбросили на очаги возгорания более тысячи тонн воды.

Вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России продолжают тушение природного пожара под Владимиром.

Местность болотистая и труднопроходимая. Военная авиация, находящаяся на круглосуточном дежурстве в пожароопасный период, поднята с ближайших аэродромов по причине отсутствия подъездных путей к некоторым очагам пожара.

Всего за период тушения пожара военные летчики на двух вертолетах Ми-8, оборудованных водосливными устройствами ВСУ-5А, и трех самолетах Ил-76 с выливными авиационными приборами ВАП-2 совершили около 350 сбросов воды общей массой более одной тысячи тонн. Авиация ЗВО задействована в тушении пожара с 24 августа.

Наземная группировка из числа военнослужащих ЗВО продолжает тушение очага пожара. С помощью специальной техники проводится опашка минерализованной полосы. На земле пожар тушат около 300 военных, а также более 30 единиц различной техники,.