В Ростовской области горит кровля жилого дома на площади 1,4 тыс. кв. м

"В 19:42 мск в Константиновском районе, г. Константиновске, [по адресу] ул. Шахтинская, 12 произошло загорание в квартире двухэтажного жилого дома. Площадь здания — 20 м на 70 м. По прибытии пожарных подразделений установлено, что происходит горение кровли по всей площади", — говорится в сообщении.

В 20:00 мск пожару присвоен второй повышенный номер сложности.

В экстренных службах региона сообщили ТАСС, что в настоящее время пожар удалось локализовать. По словам источника, пострадавших нет. Эвакуированы 54 человека, для которых подготовлен пункт временного размещения в гостинице.