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В Ростовской области горит кровля жилого дома на площади 1,4 тыс. кв. м
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В Ростовской области горит кровля жилого дома на площади 1,4 тыс. кв. м 

ТАСС 27 августа 2018
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 августа. /ТАСС/. Кровля двухэтажного жилого дома горит в городе Константиновске Ростовской области на площади 1,4 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"В 19:42 мск в Константиновском районе, г. Константиновске, [по адресу] ул. Шахтинская, 12 произошло загорание в квартире двухэтажного жилого дома. Площадь здания — 20 м на 70 м. По прибытии пожарных подразделений установлено, что происходит горение кровли по всей площади", — говорится в сообщении.
В 20:00 мск пожару присвоен второй повышенный номер сложности.
В экстренных службах региона сообщили ТАСС, что в настоящее время пожар удалось локализовать. По словам источника, пострадавших нет. Эвакуированы 54 человека, для которых подготовлен пункт временного размещения в гостинице.
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