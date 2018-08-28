Россиян предупредили об опасности популярного курорта

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Ростуризм предупредил отдыхающих о наводнении в Индии 

Газета.Ru 1 час назад
Ростуризм предупредил отдыхающих о сильном наводнении в Индии.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"По информации Генерального консульства в Ченнаи (Индия), в результате разрушительного наводнения, вызванного обильными муссонными дождями, многие районы штата Керала затоплены, разрушены здания, повреждена инфраструктура, включая транспортную систему. Гостиницы в эпицентрах бедствия частично затоплены или повреждены. Наблюдаются проблемы с водоснабжением и продовольственным обеспечением, отмечена нехватка чистой питьевой воды", — сообщили в ведомстве.
Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туристам, планирующим поездку в индийский штат Керала, учитывать обстановку в регионе и взвешенно подходить к принятию решения о его посещении до полного восстановления туристской инфраструктуры и нормализации обстановки.
Ранее Ростуризм предупредил о скоплении автомобилей на КПП с Грузией.
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