В Приморском крае ожидают пик паводка

В Уссурийском, Михайловском, Октябрьском и Надеждинском районах края введен режим чрезвычайной ситуации, подтоплены 11 населенных пунктов, передает телеканал «МИР 24».

Стихийное бедствие принесли два тропических тайфуна. Во всем крае объявили экстренное штормовое предупреждение и ввели режим повышенной готовности. Несколько дней в Приморье не утихали проливные дожди и сильный ветер.

В некоторых районах выпало больше месячной нормы осадков. В регионе работает несколько пунктов временного размещения. Уровень рек, по прогнозам, может повыситься на 2,5 метра.

Дожди пока прекратились, но, по словам синоптиков, вероятность осадков сохранится до конца августа.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ