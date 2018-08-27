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В Приморском крае ожидают пик паводка
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В Приморском крае ожидают пик паводка 

Мир24 + ещё 1 27 августа 2018
В Уссурийском, Михайловском, Октябрьском и Надеждинском районах края введен режим чрезвычайной ситуации, подтоплены 11 населенных пунктов, передает телеканал «МИР 24».
Стихийное бедствие принесли два тропических тайфуна. Во всем крае объявили экстренное штормовое предупреждение и ввели режим повышенной готовности. Несколько дней в Приморье не утихали проливные дожди и сильный ветер.
В некоторых районах выпало больше месячной нормы осадков. В регионе работает несколько пунктов временного размещения. Уровень рек, по прогнозам, может повыситься на 2,5 метра.
Дожди пока прекратились, но, по словам синоптиков, вероятность осадков сохранится до конца августа.
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