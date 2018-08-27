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СМИ рассказали о «кладбище» северокорейских шхун на приморском побережье
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СМИ рассказали о «кладбище» северокорейских шхун на приморском побережье 

Rambler News Service + ещё 3 27 августа 2018
Фото: 360tv.ru
Рыболовецкие шхуны часто оказывается выброшенными в бухтах Приморского края после штормов, и в некоторых местах образовались «кладбища» таких кораблей, пишет РИА «Восток-Медиа».
Последней стала шхуна, обнаруженная отдыхающими под Находкой. Она была выброшена на берег в районе бухты Ежовой. Как рассказали очевидцы, крушение там потерпели еще три рыболовецких судна из КНДР.
При этом те, кто нашел и рассматривал шхуну, забрали себе «необходимые» предметы. Рыбаков на судне не было.
Наиболее известное «кладбище» северокорейских судов находится на юге Хасанского района. Еще несколько таких судов находятся на берегах бухт и островов в акватории Дальневосточного государственного морского заповедника.
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