В Филиппинах при пожаре погибли пятеро детей

По меньшей мере пятеро детей погибли при пожаре в жилом доме в столице Филиппин — Маниле. По данным местных СМИ, они задохнулись в дыму, так как не смогли выбраться из горящего дома, сообщает ТАСС

Возгорание произошло в районе Тондо. В доме в тот момент находились дети от года до 12 лет. Они играли с зажигалкой и подожгли одежду. В пожаре погибли пять детей, двое пострадали.

Правоохранители проводят расследование всех обстоятельств трагедии.

Ранее в американском городе Чикаго при пожаре погибли восемь человек, включая шестерых детей. Причины возгорания не установлены.

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