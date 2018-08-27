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В Филиппинах при пожаре погибли пятеро детей
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В Филиппинах при пожаре погибли пятеро детей 

Мир24 27 августа 2018
По меньшей мере пятеро детей погибли при пожаре в жилом доме в столице Филиппин — Маниле. По данным местных СМИ, они задохнулись в дыму, так как не смогли выбраться из горящего дома, сообщает ТАСС.
Возгорание произошло в районе Тондо. В доме в тот момент находились дети от года до 12 лет. Они играли с зажигалкой и подожгли одежду. В пожаре погибли пять детей, двое пострадали.
Правоохранители проводят расследование всех обстоятельств трагедии.
Ранее в американском городе Чикаго при пожаре погибли восемь человек, включая шестерых детей. Причины возгорания не установлены.
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