Пыль из Сахары утихомирила ураганы в Атлантике

Сезон ураганов в Атлантике стартовал 1 июня. Но до настоящего времени климатологи не фиксировали серьезных поводов для тревоги.

«В тропической Атлантике сейчас очень тихо. Там нет штормов, нет даже возмущений, которые потенциально могут стать штормами», — отметил Дэн Райли из Национального метеорологического управления Хьюстона.

Между тем жители Техаса, Оклахомы и Нью-Мексико летом 2018 года замечали странные туманности в небе. Это были облака пыли, принесенные ветром из пустыни Сахара. Они преодолели тысячи километров над Атлантикой, и, по мнению экспертов, могли «утихомирить» сезон ураганов, сообщает Fox News

Пыль находится в горячем и сухом слое атмосферы, который располагается над более прохладным и влажным воздухом. Раскаленные и насыщенные пылевыми частицами потоки способны останавливать развитие любых гроз в нижних воздушных пластах, отметили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований. Движение пыльных облаков через океан хорошо просматривается на записях околоземных спутников.

Есть и другие факторы, способствующие тихой погоде. Температуры поверхности моря, где обычно формируются шторма, в этом году холоднее обычного. А в высоких слоях атмосферы свирепствуют сильные ветры, разрывающие формирующийся грозовой фронт.

Нынешний сезон принес пять штормов, два из которых переросли в ураганы. Между тем в среднем за шесть месяцев формируется до 12 штормов.

Тем не менее, расслабляться рано. Пик активности сезона ураганов еще впереди, он приходится на середину сентября. Не исключено, что побережье еще потрясут стихийные бедствия. Один ураган, подобный прошлогоднему «Харви», способен нанести ущерб на десятки миллиардов долларов и стать причиной гибели людей.

Ранее ученые распространили неутешительный прогноз, согласно которому мощность стихийных бедствий на планете в ближайшие десятилетия будет только расти. Текущей шкалы для их оценки может не хватить. Сейчас максимальный показатель — 5 категория. Но возможно, вскоре мы станем свидетелями ураганов 6 или даже 7 категории.

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