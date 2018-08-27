На прошлой неделе рязанские огнеборцы спасли 11 человек

На прошлой неделе в Рязанской области на пожарах спасено 11 человек. Об этом сообщили изданию «Новости Рязани» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Два человека были спасены при пожаре на улице Кремлевский Вал в Рязани . Напомним, 23 августа здесь загорелась квартира в доме №1/2.

25 августа, огнеборцы спасли девять человек при пожаре в селе Тырново Шиловского района. В минувшую субботу в населенном пункте произошло возгорание в жилом двухквартирном доме.

По данным ведомства, с 20 по 26 августа в рязанском регионе было ликвидировано 22 пожара, в результате которых уничтожено и повреждено 23 строения, 8 единиц техники и 40 тонн кормов. К счастью, из людей никто не пострадал.

На ликвидацию последствий ДТП сотрудники МЧС привлекались три раза. Происшествий на воде не зарегистрировано.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области