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На прошлой неделе рязанские огнеборцы спасли 11 человек
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На прошлой неделе рязанские огнеборцы спасли 11 человек 

Новости Рязани 27 августа 2018
Фото: Новости Рязани
На прошлой неделе в Рязанской области на пожарах спасено 11 человек. Об этом сообщили изданию «Новости Рязани» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Два человека были спасены при пожаре на улице Кремлевский Вал в Рязани. Напомним, 23 августа здесь загорелась квартира в доме №1/2.
25 августа, огнеборцы спасли девять человек при пожаре в селе Тырново Шиловского района. В минувшую субботу в населенном пункте произошло возгорание в жилом двухквартирном доме.
По данным ведомства, с 20 по 26 августа в рязанском регионе было ликвидировано 22 пожара, в результате которых уничтожено и повреждено 23 строения, 8 единиц техники и 40 тонн кормов. К счастью, из людей никто не пострадал.
На ликвидацию последствий ДТП сотрудники МЧС привлекались три раза. Происшествий на воде не зарегистрировано.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области
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