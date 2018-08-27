На пожаре в Старом Осколе спасли одного мужчину и 10 человек эвакуировали

При пожаре в Старом Осколе спасатели эвакуировали 10 человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Инцидент случился в 3.25 26 августа в микрорайоне Королева. На девятом этаже панельного дома загорелась трехкомнатная квартира.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС спасли 68-летнего хозяина квартиры и эвакуировали по лестничным маршам 10 человек.

В результате пожара огонь повредил балкон и одну из комнат, а также закоптил стены и потолок по всей квартире. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.