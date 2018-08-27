Ещё
Энергоснабжение в Онежском районе Архангельской области восстановлено после шторма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Энергоснабжение в Онежском районе Архангельской области восстановлено после шторма 

ТАСС 27 августа 2018
АРХАНГЕЛЬСК, 27 августа. /ТАСС/. Электроснабжение всех объектов восстановлено в Онежском районе Архангельской области, где после шторма 22 августа около 10 тыс. жителей остались без света. Об этом сообщил ТАСС глава администрации района Иван Гришин.
"Электроснабжение всех объектов Онежского района восстановлено, все потребители подключены", — сказал он.
22 августа в Онежском районе скорость ветра достигала 26 м/с, было повалено около 200 деревьев, оборваны линии электропередачи. Для ликвидации последствий шторма привлекались дополнительные бригады электриков из Вельского и Котласского районов.
ТАСС: последние новости
СМИ: число жертв взрыва на Филиппинах возросло до двух "Аэрофлот" намерен получить в ближайшие годы еще 50 самолетов SSJ-100 Первую гуманитарную помощь получили жители пострадавших от наводнения районов Приморья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Иосиф Кобзон379
Умер Иосиф Кобзон170
Владимир Меньшов госпитализирован20
Российские пенсии сравнили с мировыми966
Табаков лишил детей наследства21
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
00:32
Лукашенко согласовал встречу с Путиным
Политика
05:11
Пока вы спали: в России начнут новую «стройку века»
Общество
02:53
Табаков лишил детей наследства
Шоу-бизнес
01:02
Владимир Меньшов госпитализирован
Шоу-бизнес Общество
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение