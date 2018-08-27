Энергоснабжение в Онежском районе Архангельской области восстановлено после шторма

АРХАНГЕЛЬСК , 27 августа. / ТАСС /. Электроснабжение всех объектов восстановлено в Онежском районе Архангельской области , где после шторма 22 августа около 10 тыс. жителей остались без света. Об этом сообщил ТАСС глава администрации района Иван Гришин.

"Электроснабжение всех объектов Онежского района восстановлено, все потребители подключены", — сказал он.

22 августа в Онежском районе скорость ветра достигала 26 м/с, было повалено около 200 деревьев, оборваны линии электропередачи. Для ликвидации последствий шторма привлекались дополнительные бригады электриков из Вельского и Котласского районов.