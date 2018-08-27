Энергоснабжение в Онежском районе Архангельской области восстановлено после шторма 

АРХАНГЕЛЬСК, 27 августа. /ТАСС/. Электроснабжение всех объектов восстановлено в Онежском районе Архангельской области, где после шторма 22 августа около 10 тыс. жителей остались без света. Об этом сообщил ТАСС глава администрации района Иван Гришин.
"Электроснабжение всех объектов Онежского района восстановлено, все потребители подключены", — сказал он.
22 августа в Онежском районе скорость ветра достигала 26 м/с, было повалено около 200 деревьев, оборваны линии электропередачи. Для ликвидации последствий шторма привлекались дополнительные бригады электриков из Вельского и Котласского районов.