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В Китае восемь человек пропали без вести после крушения судна
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В Китае восемь человек пропали без вести после крушения судна 

РИА Новости + ещё 5 27 августа 2018
Фото: Вести.Ru
ПЕКИН, 27 авг — РИА Новости. Восемь человек числятся пропавшими без вести после крушения речной лодки в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на морской спасательный центр провинции.
ЧП произошло 26 августа в акватории города Тайюань. В опрокинувшемся судне находились 12 человек. К настоящему времени четверых удалось спасти, остальные восемь пассажиров числятся пропавшими без вести.
Спасательный центр задействовал вертолеты и спасательные суда для поиска пропавших. В связи с тем, что судно опрокинулось, в поисково-спасательной операции также задействованы водолазы со специальным оборудованием.
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