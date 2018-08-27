В Китае восемь человек пропали без вести после крушения судна

ПЕКИН, 27 авг — РИА Новости . Восемь человек числятся пропавшими без вести после крушения речной лодки в провинции Хэбэй на севере Китая , сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на морской спасательный центр провинции.

ЧП произошло 26 августа в акватории города Тайюань. В опрокинувшемся судне находились 12 человек. К настоящему времени четверых удалось спасти, остальные восемь пассажиров числятся пропавшими без вести.

Спасательный центр задействовал вертолеты и спасательные суда для поиска пропавших. В связи с тем, что судно опрокинулось, в поисково-спасательной операции также задействованы водолазы со специальным оборудованием.