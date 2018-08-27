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Сухая трава на площади почти 1000 квадратных метров загорелась в Краснодарском крае
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Сухая трава на площади почти 1000 квадратных метров загорелась в Краснодарском крае 

360tv.ru 27 августа 2018
Фото: 360tv.ru
Сухая трава загорелась в станице Смоленская Краснодарского края. Об этом «360» сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Информация о случившемся уточняется.
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