Сухая трава на площади почти 1000 квадратных метров загорелась в Краснодарском крае

Сухая трава загорелась в станице Смоленская Краснодарского края. Об этом «360» сообщили в ГУ МЧС России по региону. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Информация о случившемся уточняется.