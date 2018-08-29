10 пожаров произошли 28 августа в Нижегородской области

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В огне пострадали 3 дома, 3 квартиры и 4 строения.

Среди причин пожаров: неосторожность при курении, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа электрооборудования.