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10 пожаров произошли 28 августа в Нижегородской области
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10 пожаров произошли 28 августа в Нижегородской области
Newsroom24
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29 августа 2018
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Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В огне пострадали 3 дома, 3 квартиры и 4 строения.
Среди причин пожаров: неосторожность при курении, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа электрооборудования.
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