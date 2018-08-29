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10 пожаров произошли 28 августа в Нижегородской области
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10 пожаров произошли 28 августа в Нижегородской области 

Newsroom24 + ещё 2 29 августа 2018
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В огне пострадали 3 дома, 3 квартиры и 4 строения.
Среди причин пожаров: неосторожность при курении, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа электрооборудования.
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