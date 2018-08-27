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Россия опровергла сообщения о нанесении авиаудара на севере Афганистана
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Россия опровергла сообщения о нанесении авиаудара на севере Афганистана
РИА Новости
35 минут назад
Комментарии
Фото:
РИА Новости
В
МИНОБОРОНЫ РФ
ОПРОВЕРГЛИ СООБЩЕНИЯ О ЯКОБЫ НАНЕСЕНИИ РОССИЙСКИМИ САМОЛЕТАМИ ВОЗДУШНОГО УДАРА НА СЕВЕРЕ
АФГАНИСТАНА
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