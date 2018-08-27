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В Майкопском районе пожарные тушили дом
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В Майкопском районе пожарные тушили дом 

АиФ Адыгея 27 августа 2018
Фото: АиФ Адыгея
«Общая площадь горения составила 36 квадратных метров. Пожар был ликвидирован сотрудниками пожарно-спасательной части №6», рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.
Причина пожара и сумма ущерба устанавливается.
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