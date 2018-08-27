В Приморском крае объявили сбор помощи пострадавшим от наводнения жителям

Власти Приморского края объявили сбор гуманитарной помощи жителям пострадавших от наводнения районов региона, сообщается на сайте краевой администрации.

«Сбор гуманитарной помощи жителям пострадавших от наводнения районов объявлен в Приморье. Пунктами сбора традиционно станут филиалы и отделения Приморского центра социального обслуживания населения», — говорится в сообщении. Уточняется, что принимается вода, продукты питания и предметы личной гигиены, а также постельное белье, обувь и одежда. Открыт и сбор финансовой помощи для пострадавших.

Ранее глава Приморского гидрометцентра Борис Кубай сообщил, что тайфун «Соулик» принес в разные районы Приморского края до 80% месячной нормы осадков, что вызвало значительный подъем воды в реках. Проезд отсутствует на дорогах в 11 районах. Режим ЧС введен в четырех муниципалитетах.

По данным ГУ МЧС России по Приморскому краю, пик паводка проходит по территории Октябрьского района. Ситуация в ближайшее время должна стабилизироваться, ожидается спад воды на реке Раздольная. К вечеру понедельника, 27 августа, прогнозируется пик паводка в Уссурийском городском округе, к утру 28 августа он может выйти на Надеждинский район.