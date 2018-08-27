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В Приморском крае объявили сбор помощи пострадавшим от наводнения жителям
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В Приморском крае объявили сбор помощи пострадавшим от наводнения жителям 

Дальний Восток 27 августа 2018
Фото: Дальний Восток
Власти Приморского края объявили сбор гуманитарной помощи жителям пострадавших от наводнения районов региона, сообщается на сайте краевой администрации.
«Сбор гуманитарной помощи жителям пострадавших от наводнения районов объявлен в Приморье. Пунктами сбора традиционно станут филиалы и отделения Приморского центра социального обслуживания населения», — говорится в сообщении. Уточняется, что принимается вода, продукты питания и предметы личной гигиены, а также постельное белье, обувь и одежда. Открыт и сбор финансовой помощи для пострадавших.
Ранее глава Приморского гидрометцентра Борис Кубай сообщил, что тайфун «Соулик» принес в разные районы Приморского края до 80% месячной нормы осадков, что вызвало значительный подъем воды в реках. Проезд отсутствует на дорогах в 11 районах. Режим ЧС введен в четырех муниципалитетах.
По данным ГУ МЧС России по Приморскому краю, пик паводка проходит по территории Октябрьского района. Ситуация в ближайшее время должна стабилизироваться, ожидается спад воды на реке Раздольная. К вечеру понедельника, 27 августа, прогнозируется пик паводка в Уссурийском городском округе, к утру 28 августа он может выйти на Надеждинский район.
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