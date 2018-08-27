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Синоптики предрекают Приморью сильные дожди
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Синоптики предрекают Приморью сильные дожди 

Primpress 27 августа 2018
Фото: Primpress
Глава Примгидромета Борис Кубай в интервью порталу «Примпогода» рассказал, что на край совсем скоро вновь обрушатся сильные ливни, что приведет к опасной паводковой ситуации, сообщает PRIMPRESS.
По его словам,
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