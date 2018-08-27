Врио главы Приморья просит правительство поддержать строительство дамбы под Уссурийском

"Обращение о поддержке комплексного плана по защите Уссурийского городского округа от наводнений Тарасенко направил в правительство РФ", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что в первую очередь речь идет о возведении новой дамбы и реконструкции гидросооружений. Все это, по мнению экспертов, способно спасти город от ежегодных паводков.

В пресс-службе напомнили, что комплексный план по защите Уссурийска от стихии был разработан местными и региональными властями по поручению полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева . Также в крае продолжает действовать местная госпрограмма по защите населения от чрезвычайных ситуаций, рассчитанная до 2020 года.

О стихии

21-25 августа на Приморье обрушились сильные дожди, которые вызвали значительный подъем уровня воды в реках региона. Сильнее всего пострадали Уссурийский городской округ, Октябрьский, Михайловский, Шкотовский и Пограничный районы.

В Уссурийске действует чрезвычайное положение. К настоящему времени в городе остаются подтопленными более 100 дворовых территорий, около 20 человек эвакуированы в пункты временного размещения.

По поручению врио главы региона на место, а также в соседние Михайловский и Октябрьский районы была направлена рабочая группа.

После спада воды специалисты обследуют дома и территории вокруг них для определения ущерба, нанесенного стихией. В отрезанные села доставляются вода, хлеб и необходимые продукты питания.