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Врио главы Приморья просит правительство поддержать строительство дамбы под Уссурийском
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Врио главы Приморья просит правительство поддержать строительство дамбы под Уссурийском 

ТАСС 27 августа 2018
ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко обратился в правительство РФ с просьбой поддержать проект строительства новой дамбы и реконструкции гидросооружений под Уссурийском. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе краевой администрации.
"Обращение о поддержке комплексного плана по защите Уссурийского городского округа от наводнений Тарасенко направил в правительство РФ", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что в первую очередь речь идет о возведении новой дамбы и реконструкции гидросооружений. Все это, по мнению экспертов, способно спасти город от ежегодных паводков.
В пресс-службе напомнили, что комплексный план по защите Уссурийска от стихии был разработан местными и региональными властями по поручению полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Также в крае продолжает действовать местная госпрограмма по защите населения от чрезвычайных ситуаций, рассчитанная до 2020 года.
О стихии
21-25 августа на Приморье обрушились сильные дожди, которые вызвали значительный подъем уровня воды в реках региона. Сильнее всего пострадали Уссурийский городской округ, Октябрьский, Михайловский, Шкотовский и Пограничный районы.
В Уссурийске действует чрезвычайное положение. К настоящему времени в городе остаются подтопленными более 100 дворовых территорий, около 20 человек эвакуированы в пункты временного размещения.
По поручению врио главы региона на место, а также в соседние Михайловский и Октябрьский районы была направлена рабочая группа.
После спада воды специалисты обследуют дома и территории вокруг них для определения ущерба, нанесенного стихией. В отрезанные села доставляются вода, хлеб и необходимые продукты питания.
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