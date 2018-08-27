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Более 330 человек продолжают тушить лесной пожар на 500 га под Владимиром
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Более 330 человек продолжают тушить лесной пожар на 500 га под Владимиром 

Авторадио 27 августа 2018
Более 330 человек, 70 единиц техники, четыре самолета и вертолета Минобороны продолжают тушить лесной пожар на площади в 500 гектаров во Владимирской области. По данным МЧС, очаг лесного низового пожара возник в Петушинском районе в субботу. В воскресенье его удалось локализовать на площади 500 гектаров, из которых 300 гектаров составляет площадь активного тления. Быстрому тушению мешает, в частности, труднопроходимая болотистая местность. Тяжелая техника работать там не может. Угрозы населенным пунктам нет. Единственное, что доставляет неудобства, — это задымленность. Но замеры показывают, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышена. Ранее сообщалось, что из-за пожара возникло сильное задымление на федеральной трассе М-7 «Волга» между Владимиром и Москвой. Из-за этого был ограничен скоростной режим до 70 километров в час.
Авторадио: последние новости
Площадь тления в очаге природного пожара под Владимиром снизилась вдвое, до 150 га - МЧС Более 520 человек тушат природный пожар на 500 га вблизи трассы М-7 под Владимиром - МЧС Четыре пункта временного размещения открыты в Приморье из-за подтопления
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