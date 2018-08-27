Более 330 человек продолжают тушить лесной пожар на 500 га под Владимиром 

Более 330 человек, 70 единиц техники, четыре самолета и вертолета Минобороны продолжают тушить лесной пожар на площади в 500 гектаров во Владимирской области. По данным МЧС, очаг лесного низового пожара возник в Петушинском районе в субботу. В воскресенье его удалось локализовать на площади 500 гектаров, из которых 300 гектаров составляет площадь активного тления. Быстрому тушению мешает, в частности, труднопроходимая болотистая местность. Тяжелая техника работать там не может. Угрозы населенным пунктам нет. Единственное, что доставляет неудобства, — это задымленность. Но замеры показывают, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышена. Ранее сообщалось, что из-за пожара возникло сильное задымление на федеральной трассе М-7 «Волга» между Владимиром и Москвой. Из-за этого был ограничен скоростной режим до 70 километров в час.