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В Сочи на ул. Береговой пожар полностью уничтожил двухэтажный частный дом
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В Сочи на ул. Береговой пожар полностью уничтожил двухэтажный частный дом 

АиФ — Юг + ещё 3 27 августа 2018
Фото: АиФ – Юг
В Сочи на ул. Береговой пожаром полностью уничтожило 2-хэтажный частный дом.
26 августа в 22.31 на пульт «01» поступила заявка о том, что в микрорайоне Мацеста произошло возгорание частного дома на площади 100 кв метров.
В 22.41 на место прибыли 2 пожарных расчета. В 23.16 огонь был локализован, в 00.15 — пожар был ликвидирован.
«Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Очевидцы выложили видео происшествия в соцсети.
Напомним, власти Краснодара обещали помочь семье, потерявшей детей на пожаре.
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