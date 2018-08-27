В Сочи на ул. Береговой пожар полностью уничтожил двухэтажный частный дом

Сочи на ул. Береговой пожаром полностью уничтожило 2-хэтажный частный дом.

26 августа в 22.31 на пульт «01» поступила заявка о том, что в микрорайоне Мацеста произошло возгорание частного дома на площади 100 кв метров.

В 22.41 на место прибыли 2 пожарных расчета. В 23.16 огонь был локализован, в 00.15 — пожар был ликвидирован.

«Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Очевидцы выложили видео происшествия в соцсети.