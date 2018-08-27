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Грузовик с гуманитарной помощью добрался до Забайкалья
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Грузовик с гуманитарной помощью добрался до Забайкалья 

75.RU + ещё 1 27 августа 2018
Фото: 75.RU
По его словам, ситуация с паводками в Забайкалье объединила не только местных жителей, которые активно помогали пострадавшим в Чите и районах края, она показала, насколько россияне в принципе отзывчивы к чужой беде. — Автомобиль с гуманитарной помощью, ехавший по маршруту «Москва-Чита», стал своеобразным «рейсом добра», к которому присоединились молодогвардейцы из разных регионов страны. Приятно, что молодежь не осталась в стороне от проблем, с которыми столкнулись совершенно незнакомые им люди, и поддержала нас не только словом, но и делом, — сказал Никита Жданов. В грузовике от молодогвардейцев "Единой России" — продукты с длительным сроком хранения, вещи, а также канцелярия для школьников. Всю полученную гуманитарную помощь в ближайшее время направят в пострадавшие от наводнения районы Забайкалья — Шилкинский, Нерчинский, Тунгиро-Олекминский и другие.
Автомобиль с гуманитарной помощью от «Молодой гвардии» прибыл в Забайкалье.
Гуманитарную помощь направят в пострадавшие от наводнения районы края
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