В Татарстане на самых аварийных перекрестках установили светофоры

Светофоры установили в Татарстане на аварийно-опасных перекрестках, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

В частности, регулируемыми стали разворот в Набережные Челны на 1053-м км магистрали М-7, поворот на Билярск в поселке городского типа Алексеевское на 91-м км автодороги Р-239 Казань — Акбулак и поворот на село Дрожанное на 131-м км автодороги А-151 Цивильск-Ульяновск.

Также дорожники установили над проезжей частью 57 дорожных знаков «Пешеходный переход» на Г-образных опорах на трассе М-7 и автодороге Казань — Акбулак.

Кроме того, в конце августа возле поселка Карповка, деревни ТатЦИК и садовых обществ Пестречинского района планируется установить восемь автобусных остановок.