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По Владимиром из-за пожара снижена скорость движение по трассе М-7
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По Владимиром из-за пожара снижена скорость движение по трассе М-7 

АиФ Владимир 27 августа 2018
Фото: АиФ Владимир
Скорость движения по трассе М-7 в Петушинском районе Владимирской области ограничена до 70 км/ч в связи с природным пожаром, сообщает ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».
Из-за задымления видимость на участке автодороги с 104 по 111 км составляет не более 700 метров. Сообщается, что метки об ограничении скорости движения выставлены в сервисе «Яндекс. Карты».
По состоянию на 20:00 26 августа пожар локализован на общей площади 500 га, из которых 300 га составляет площадь активного тления. Для тушения огня за минувшие сутки от МЧС привлекался вертолет Ка-32, от Минобороны РФ — два вертолета Ми-8 и два самолета Ил-76.
МЧС рекомендует по возможности вывезти из задымленной территории детей и пожилых людей. Жителям задымленных территорий необходимо разными способами повышать влажность в квартире. Ночью и утром окна следует держать закрытыми, а открытые окна или форточки обязательно завешивать мокрой марлей.
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