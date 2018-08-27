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На Тайване семеро погибли из-за наводнений
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На Тайване семь человек погибли из-за наводнений 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: AP Photo / Manish Paudel
Семь человек погибли, 116 пострадали в результате продолжительных дождей и сильнейших наводнений в центральной и южной части Тайваня, сообщил Центр реагирования на чрезвычайные ситуации острова.
Дожди не прекращаются на острове с прошлого четверга и по прогнозам метеорологов не продолжатся ещё до конца этой недели. В настоящий момент во временных укрытиях остаются почти 600 человек, местные власти организовали спасательные операции во всех пострадавших затопленных районах. Власти острова также объявили предупреждение в связи с угрозой оползней и обвалов.
Сильнейшие убытки несёт сельскохозяйственный сектор, по предварительным данным, материальный ущерб уже составил 18,35 миллионов долларов. При этом на восстановление школ, зданий государственных учреждений и других зданий потребуется не менее 5,2 миллионов долларов.
В минувшие выходные непогода нарушила транспортное сообщение в центральной и южной части Тайваня, частично было прервано железнодорожное и паромное сообщение, закрыты несколько участков скоростных шоссе.
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