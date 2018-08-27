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В Приморье объявлен сбор гуманитарной помощи жителям затопленных районов
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В Приморье объявлен сбор гуманитарной помощи жителям затопленных районов 

АиФ-Владивосток + ещё 2 27 августа 2018
Фото: АиФ-Владивосток
Сбор гуманитарной помощи жителям пострадавших от наводнения районов объявлен в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко.
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