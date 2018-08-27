Ущерб от летних наводнений в Китае составил 4 миллиарда долларов

Китайские власти опасаются вспышки инфекционных заболеваний. Пострадавшие от наводнения районы опрыскивают антисептиками с помощью дронов.

Всего в Шаньдуне во время наводнений были эвакуированы сотни тысяч жителей.