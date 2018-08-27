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Ущерб от летних наводнений в Китае составил 4 миллиарда долларов
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Ущерб от летних наводнений в Китае составил 4 миллиарда долларов 

Говорит Москва + ещё 1 27 августа 2018
Китайские власти опасаются вспышки инфекционных заболеваний. Пострадавшие от наводнения районы опрыскивают антисептиками с помощью дронов.
Всего в Шаньдуне во время наводнений были эвакуированы сотни тысяч жителей.
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