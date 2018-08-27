Пожарные спасают затопленный район Уссурийска

Как передает «UssurMedia», в Уссурийске затопило район Семи Ветров. 15 единиц пожарной техники сейчас откачивают воду. На месте работают 35 сотрудников МЧС . Сообщается, что подтоплены территории многоквартирных домов, но в квартирах горожан сухо.

В МЧС отметили, что сейчас нет той интенсивности подъема воды, которая была накануне.

По данным оперативного штаба Уссурийска, проблемы из-за воды испытывают жители 160 домов, но в зоне подтопления находятся около 300 домовладений. В реестр подтопленных зон попали район Новоникольского проезда, улицы Раздольная, Кузнечная, Тургенева, Резервная, район Пушкинского моста.