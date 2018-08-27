Ещё
Пожарные спасают затопленный район Уссурийска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожарные спасают затопленный район Уссурийска 

РИА «ФедералПресс» + ещё 3 27 августа 2018
Фото: Vladnews.ru
Как передает «UssurMedia», в Уссурийске затопило район Семи Ветров. 15 единиц пожарной техники сейчас откачивают воду. На месте работают 35 сотрудников МЧС. Сообщается, что подтоплены территории многоквартирных домов, но в квартирах горожан сухо.
В МЧС отметили, что сейчас нет той интенсивности подъема воды, которая была накануне.
По данным оперативного штаба Уссурийска, проблемы из-за воды испытывают жители 160 домов, но в зоне подтопления находятся около 300 домовладений. В реестр подтопленных зон попали район Новоникольского проезда, улицы Раздольная, Кузнечная, Тургенева, Резервная, район Пушкинского моста.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Спасатели эвакуировали альпиниста, получившего травму в горах Бурятии Росавиация: на борту лайнера Red Wings произошел титановый пожар Самолет «Уральских авиалиний» приземлился не в том городе и не в том месте
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Иосиф Кобзон381
Умер Иосиф Кобзон197
Владимир Меньшов госпитализирован21
Российские пенсии сравнили с мировыми996
Табаков лишил детей наследства22
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
00:32
Лукашенко согласовал встречу с Путиным
Политика
05:11
Пока вы спали: в России начнут новую «стройку века»
Общество
02:53
Табаков лишил детей наследства
Шоу-бизнес
01:02
Владимир Меньшов госпитализирован
Шоу-бизнес Общество
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение