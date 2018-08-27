Без продуктов и электричества: сотни домов в Уссурийске пострадали от паводка 

Спасательные силы Тихоокеанского флота приведены в повышенную готовность.
В Уссурийске сорок тысяч человек полсуток сидели без электричества. Из-за аварии автоматическая защита отключила высоковольтную линию. Как сообщают в Минэнерго, к этому моменту поломку устранили. Город сейчас переживает мощнейший паводок.
На Уссурийск и соседние районы обрушились ливни. Объявлен режим ЧС. В городе затоплены более трехсот домов. Сложная обстановка и в сельской местности. Десять населенных пунктов оказались отрезаны. Продукты и питьевую воду доставляют на лодках. На автотрассах затруднено движение. В районе бедствия круглосуточно дежурят сотрудники МЧС.
Пик наводнения ожидают сегодня. Синоптики вновь объявили штормовое предупреждение.