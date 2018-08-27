Пожар в чуме. Есть погибший 

На Ямале в чуме, расположенном в Пуровском районе, в результате пожара погиб человек. Это информацию корреспонденту ИА «Север-Пресс» подтвердили в следственном управлении следственного комитета РФ по ЯНАО.
Известно, что пожар возник ночью 25 августа. Чум находился в 70 километрах в юго-восточном направлении от микрорайона Вынгапуровский. В результате мужчина 1961 года рождения получил сильные ожоги, от которых впоследствии скончался.
Сейчас следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.