Ещё
Роспотребнадзор следит за обстановкой в условиях паводка в Приморье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роспотребнадзор следит за обстановкой в условиях паводка в Приморье 

РИА Новости + ещё 1 27 августа 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор в Приморском крае проводит санитарно-противоэпидемические мероприятия по ликвидации последствий дождевого паводка, сообщается на сайте ведомства.
Ранее метеорологи сообщили, что тайфун Soulik может вызвать в Приморье сильные дожди, ураганный ветер, повышение уровня рек на 2,5 метра и четырехметровые волны на востоке залива Петра Великого. Несколько районов уже подтоплены.
"Роспотребнадзором организованы и проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с дождевым паводком в Приморском крае. Проведены проверки всех пунктов временного размещения по вопросам водоснабжения и питания людей, а также условий их размещения", — говорится в сообщении.
Объекты централизованного водоснабжения не попали в зону подтопления, добавили в ведомстве.
Кроме того, усилен лабораторный контроль за источниками централизованного и децентрализованного водоснабжения и качеством питьевой воды. Постоянно мониторится сход воды на объектах, подлежащих очистке и дезинфекции.
"Продолжается мониторинг за инфекционной заболеваемостью в зонах риска. Эпидемиологическая ситуация на территории Приморского края стабильная, показатели заболеваемости ОКИ в пределах среднемноголетних уровней для данного периода. Случаев групповой заболеваемости не зарегистрировано", — говорится в сообщении.
Последние новости
Умер Иосиф Кобзон Голикова: во сколько обойдется выход женщин на пенсию в 60 лет В Киеве объяснили, почему украинцам надо перевезти родственников из РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Иосиф Кобзон381
Умер Иосиф Кобзон197
Владимир Меньшов госпитализирован21
Российские пенсии сравнили с мировыми996
Табаков лишил детей наследства22
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
00:32
Лукашенко согласовал встречу с Путиным
Политика
05:11
Пока вы спали: в России начнут новую «стройку века»
Общество
02:53
Табаков лишил детей наследства
Шоу-бизнес
01:02
Владимир Меньшов госпитализирован
Шоу-бизнес Общество
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение