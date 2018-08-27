Роспотребнадзор следит за обстановкой в условиях паводка в Приморье

Ранее метеорологи сообщили, что тайфун Soulik может вызвать в Приморье сильные дожди, ураганный ветер, повышение уровня рек на 2,5 метра и четырехметровые волны на востоке залива Петра Великого. Несколько районов уже подтоплены.

"Роспотребнадзором организованы и проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с дождевым паводком в Приморском крае. Проведены проверки всех пунктов временного размещения по вопросам водоснабжения и питания людей, а также условий их размещения", — говорится в сообщении.

Объекты централизованного водоснабжения не попали в зону подтопления, добавили в ведомстве.

Кроме того, усилен лабораторный контроль за источниками централизованного и децентрализованного водоснабжения и качеством питьевой воды. Постоянно мониторится сход воды на объектах, подлежащих очистке и дезинфекции.

"Продолжается мониторинг за инфекционной заболеваемостью в зонах риска. Эпидемиологическая ситуация на территории Приморского края стабильная, показатели заболеваемости ОКИ в пределах среднемноголетних уровней для данного периода. Случаев групповой заболеваемости не зарегистрировано", — говорится в сообщении.