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Спасатели рассказали об оперативной обстановке после ливней в Приморье
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Спасатели рассказали об оперативной обстановке после ливней в Приморье 

360tv.ru + ещё 1 27 августа 2018
Службы спасения в Уссурийском городском округе и Михайловском муниципальном районе Приморского края на утро 27 августа функционируют в режиме чрезвычайной ситуации. В остальных муниципальных округах края службы МЧС находятся в режиме повышенной готовности. Об этом сообщил сайт МЧС России по Приморскому краю.
По данным МЧС, жизнеобеспечение населенных пунктов в регионе из-за ливневых дождей и паводков не нарушено. Авиационное и железнодорожное сообщение работает в соответствии с расписанием. Нарушений в энергетике нет.
Специалисты МЧС проводят подворовые обходы и оказывают населению адресную помощь. В регионе развернуто четыре пункта временного размещения. В них разместили 18 приморцев, в том числе шесть детей. Люди обеспечены горячим питанием, лекарствами и предметами первой необходимости.
«Силы и средства: 558 человек и 112 единиц техники, в том числе 15 плавсредств», — сообщили в ведомстве о числе задействованных специалистов в проведении спасательных и инженерных работ.
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