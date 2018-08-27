Спасатели рассказали об оперативной обстановке после ливней в Приморье

Службы спасения в Уссурийском городском округе и Михайловском муниципальном районе Приморского края на утро 27 августа функционируют в режиме чрезвычайной ситуации. В остальных муниципальных округах края службы МЧС находятся в режиме повышенной готовности. Об этом сообщил сайт МЧС России по Приморскому краю.

По данным МЧС, жизнеобеспечение населенных пунктов в регионе из-за ливневых дождей и паводков не нарушено. Авиационное и железнодорожное сообщение работает в соответствии с расписанием. Нарушений в энергетике нет.

Специалисты МЧС проводят подворовые обходы и оказывают населению адресную помощь. В регионе развернуто четыре пункта временного размещения. В них разместили 18 приморцев, в том числе шесть детей. Люди обеспечены горячим питанием, лекарствами и предметами первой необходимости.

«Силы и средства: 558 человек и 112 единиц техники, в том числе 15 плавсредств», — сообщили в ведомстве о числе задействованных специалистов в проведении спасательных и инженерных работ.